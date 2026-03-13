Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde düzenlenen programlar çerçevesinde Kahramanmaraş’ta da duygu dolu bir ziyaret gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarete Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklar ve Kahramanmaraş Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar katıldı.

Bayramın manevi atmosferinin hissedildiği bu anlamlı günde katılımcılar Kahramanmaraş Şehitliği’ni ziyaret ederek şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı ve dualar etti. Şehitlikte gerçekleşen ziyarette çocukların ellerinde taşıdıkları çiçekleri tek tek şehit mezarlarına bırakmaları, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların aziz hatırasını yaşatmak ve onların emanetine sahip çıkmak amacıyla gerçekleştirilen programda, katılımcılar şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dualar ederek minnet duygularını dile getirdi.

Ziyaret sırasında konuşan İl Müdürü Emre Çalğan, şehitlerin fedakârlıklarının asla unutulmayacağını vurgulayarak, özellikle çocukların bu bilinçle yetişmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Müdür Çalğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: