Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde düzenlenen programlar çerçevesinde Kahramanmaraş’ta da duygu dolu bir ziyaret gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarete Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklar ve Kahramanmaraş Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar katıldı.
Bayramın manevi atmosferinin hissedildiği bu anlamlı günde katılımcılar Kahramanmaraş Şehitliği’ni ziyaret ederek şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı ve dualar etti. Şehitlikte gerçekleşen ziyarette çocukların ellerinde taşıdıkları çiçekleri tek tek şehit mezarlarına bırakmaları, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
Vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların aziz hatırasını yaşatmak ve onların emanetine sahip çıkmak amacıyla gerçekleştirilen programda, katılımcılar şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dualar ederek minnet duygularını dile getirdi.
Ziyaret sırasında konuşan İl Müdürü Emre Çalğan, şehitlerin fedakârlıklarının asla unutulmayacağını vurgulayarak, özellikle çocukların bu bilinçle yetişmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.
Müdür Çalğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bugün burada, vatanımızın birliği, milletimizin huzuru ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bizler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu toprakları bizlere vatan kılan, gölgesinde huzurla nefes aldığımız al bayrağımıza rengini veren aziz kahramanlarımıza olan minnet borcumuzun küçük bir nişanesini sunmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, 81 ilimiz genelindeki tüm şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan büyük bir seferberliği bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. Aynı zamanda şehitlerimizin mevcut durumlarını da kayıt altına alarak gerekli çalışmaların yapılması için takip ediyoruz.
Gelecek nesillere, kahramanlarımızın hatırasını en temiz ve en vakur haliyle aktarmak boynumuzun borcudur. Ezanımız, ay yıldızlı al bayrağımız ve istiklal sevdamız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahramanlarımızın kabirleri işte burada; aziz hatıraları ise ebediyen milletimizin kalbinde yaşamaya devam etmektedir. Bizler şehitlerimizi toprağa sadece emanet ettik; onların hatırasını, fedakârlığını ve bıraktıkları büyük mirası ise daima yüreğimizde taşıyoruz.
Bu şehitlikler, aziz milletimizin bağımsızlık sevdasının ve asırlara damga vuran şanlı tarihimizin abideleridir. Her biri; imanla yoğrulmuş cesaretin, vatan uğruna verilen fedakârlığın, milletimizin sarsılmaz iradesinin ve istiklal aşkının ebedî nişanesidir. Bu asil ruh, nesilden nesile aktarılan bu kutlu şuur, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinde de ifadesini bulmuş; şu mısralarla adeta tarihe kazınmıştır: “Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? ‘Gömelim gel seni tarihe’ desem sığmazsın.” Bu mısralar, aziz şehitlerimizin yüce makamını ve milletimizin şehitlik mertebesine duyduğu derin hürmeti en veciz şekilde ifade etmektedir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir GÖKTAŞ’ın talimatlarıyla Bakanlığımız koordinasyonunda başlatmış olduğumuz bu çalışma, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa duyduğumuz derin saygının bir ifadesidir. Bakanlık olarak her çalışmamızın arkasında aziz şehitlerimize duyduğumuz derin minnet ve şükran hissi bulunmaktadır. Bizler aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, her daim onların yanında olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle vatanımızın birliği, milletimizin huzuru, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor; aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Vatan onlara, onlar bize emanet.” dedi.