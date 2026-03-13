HSK Genel Kurulu’nda Kritik Seçim

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen toplantıda Yargıtay üyeliğine seçilen yeni isimler belli oldu.

Yapılan seçim sonucunda, yargı camiasında farklı görevlerde bulunan 8 isim Yargıtay üyesi olarak görevlendirildi.

Yargıtay’ın Yeni Üyeleri

HSK Genel Kurulu kararıyla Yargıtay üyeliğine seçilen isimler şöyle:

Eski Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar

İstanbul Anadolu İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun

Büyükçekmece Aile Mahkemesi Hakimi Çimen Atacan Tuna

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes

Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Acarlı

Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak

Bakan Gürlek’ten Tebrik Mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni Yargıtay üyelerini tebrik etti.

Bakan Gürlek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Yeni üyelerin göreve başlamasıyla birlikte Yargıtay’da yargı süreçlerine katkı sağlayacak yeni bir dönem başlamış oldu.