HSK Genel Kurulu’nda Kritik Seçim
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen toplantıda Yargıtay üyeliğine seçilen yeni isimler belli oldu.
Yapılan seçim sonucunda, yargı camiasında farklı görevlerde bulunan 8 isim Yargıtay üyesi olarak görevlendirildi.
Yargıtay’ın Yeni Üyeleri
HSK Genel Kurulu kararıyla Yargıtay üyeliğine seçilen isimler şöyle:
-
Eski Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar
-
İstanbul Anadolu İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya
-
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun
-
Büyükçekmece Aile Mahkemesi Hakimi Çimen Atacan Tuna
-
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes
-
Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Acarlı
-
Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı
-
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak
Bakan Gürlek’ten Tebrik Mesajı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni Yargıtay üyelerini tebrik etti.
Bakan Gürlek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
Yeni üyelerin göreve başlamasıyla birlikte Yargıtay’da yargı süreçlerine katkı sağlayacak yeni bir dönem başlamış oldu.