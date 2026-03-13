İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine teknik destek sağladığı öne sürülen Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi mercek altına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerde şirketin yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığına dair güçlü bulgular elde edildi.

Dijital İncelemeler Sonrası Operasyon

6 Mart tarihinde gerçekleştirilen Fincrypto UAB (Paymix) operasyonu sırasında ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde önemli delillere ulaşıldı.

Bu incelemelerin ardından 9 Mart tarihinde Pentech Bilişim şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

Bursa Merkezli Eş Zamanlı Operasyon

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda 13 Mart’ta İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bursa merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında şirketle bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere ve belgelere el koyma işlemi yapıldı.

Şirketlere Kayyum Atandı

Soruşturma kapsamında Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi’ne de TMSF tarafından kayyum atandığı bildirildi.

Yetkililer ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de önemli bir karar aldı.

Mal Varlıklarına El Konuldu

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı doğrultusunda şüphelilere ait:

10 adet taşınmaz ,

5 adet araç ,

banka hesapları

dondurularak el konuldu.

Yetkililer soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini ve yeni gelişmelerin olabileceğini belirtti.