Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Sofuhane Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda, K.D. ile kızı D.N'nin üzerinde, araçta ve ikametgahlarında arama yapıldı.

Araçta D.N'nin 1 aylık kızının bebek bezinin içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan baba ve kızı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan D.N. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.D. ise serbest bırakıldı.

