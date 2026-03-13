Osmaniye'de otoyolda motosikletle yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan 2 sürücüye para cezası uygulandı.

Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabından 'Yollar yarış pisti değildir' notuyla yapılan açıklamaya göre, Osmaniye'de otoyolda motosikletlerle yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu anları sosyal medyada paylaşan sürücüler, İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalandı.

Kural ihlali yapan sürücülerle, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak öven kişilere idari para cezası uygulandı.

Bir sürücünün sürücü belgesi 2 yıl 2 ay süreyle geri alındı, diğer sürücünün sürücü belgesi olmadığı için idari yaptırım uygulandı. Motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Ayrıca sürücüler hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.