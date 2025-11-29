Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, A Haber canlı yayınında hem deprem sonrası yürütülen çalışmalar hem de şehrin geleceğine yön verecek projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni yapılacak 17.500 kişilik stadyum alanında konuşan Başkan Görgel, hem spor yatırımlarının hem de konut projelerinin hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Görgel, stadyumun sadece bir spor alanı değil, aynı zamanda sosyal donatıları, modern mimarisi ve çevre düzenlemeleriyle bölgeye değer katacak bir yaşam merkezi olacağını belirtti. İnşaat sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini söyleyen Görgel, deprem sonrası şehirde yürütülen konut projelerine de değindi.

Görgel ayrıca, Kahramanmaraş’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na “Edebiyat Şehri” olarak dahil edilmesinin, hem kültürel açıdan hem de şehrin uluslararası tanınırlığı açısından büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.