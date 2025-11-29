Antakya 13. Uluslararası Film Festivali, bu yıl da sinema dünyasının seçkin yapımlarına ev sahipliği yaptı. Festivalin en dikkat çeken filmlerinden biri ise yönetmenliğini Mustafa Çakıroğlu’nun üstlendiği “Birlik, Cesaret, İnanç, Vatan; Millî Mücadele'de Elbistan” adlı belgesel oldu.

Elbistan’ın Millî Mücadele dönemindeki kahramanlıklarını güçlü bir sinema diliyle aktaran yapım, festival jürisi tarafından “Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü.

Ödül töreninde sahneye çıkan Mustafa Çakıroğlu, başarının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, usta oyuncular Erkan Can ve Güven Kıraç ile aynı sahneyi paylaşmanın ayrı bir onur olduğunu ifade etti.

Çakıroğlu, “Bu ödül bizim için sadece bir başarı değil, aynı zamanda Millî Mücadele ruhunun yaşatılması adına önemli bir adım” diyerek duygularını paylaştı.

Festival izleyicisinden de yoğun ilgi gören belgesel, dönemin yerel direnişini, Elbistan halkının örgütlenmesini, vatan mücadelesindeki kararlılığını ve fedakârlıklarını çarpıcı görüntülerle ortaya koyuyor.