Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Madalyon Game Jam” etkinliği, Dulkadiroğlu Kanuni Mahallesi’nde yer alan Pusula Maraş Mehmet Arıkan Gençlik Merkezi’nde büyük bir katılımla başladı.

Toplam 170 gencin yer aldığı yarışma, 48 saat sürecek kesintisiz bir geliştirme maratonuyla oyun dünyasına yeni fikirler kazandırmayı hedefliyor. Katılımcılar, belirlenen tema doğrultusunda kendi ekipmanlarıyla hazırladıkları projeleri ortaya koyarken hem teknik hem de yaratıcı becerilerini sınama fırsatı bulacak.

Sürenin tamamlanmasının ardından projeler jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye giren takımlar ödüllerle taçlandırılacak.

Ekipler 48 Saat Boyunca Şampiyonluk İçin Mücadele Edecek

Bu yıl beş kategoride ödül verilecek etkinlikte; mekanik, tema uyumluluğu, hikâye, oynanış ve tasarım gibi başlıklar yarışmanın ana kriterlerini oluşturuyor. Dijital Oyun Tasarımı Öğrenci Topluluğu Kulüp Başkanı Yusuf Efe İvecen, organizasyonun gençler için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “170 katılımcımız, 48 saat boyunca belirlediğimiz tema çerçevesinde oyun üretecek. Bu süreçte hem ekip çalışmasını hem de teknik kabiliyetlerini ortaya koyacaklar. Böyle bir etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Planlar Hazır, Hedef Şampiyonluk

Yarışmaya katılan gençler de etkinliğin profesyonel atmosferinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılardan Yavuz Selim Yaprak, “Ortam çok iyi, planlarımız hazır ve çalışmaya başlıyoruz. Profesyonel bir organizasyon gerçekleşiyor” derken; ilk kez bir Game Jam deneyimleyen Alperen Temur ise “Oldukça düzenli ve motive edici bir ortam var, deneyim kazanmak için büyük bir fırsat” değerlendirmesinde bulundu.

Kendini geliştirmek için etkinliği önemli gördüğünü söyleyen Selim Can Göçer, “Ekip olarak iyi işler çıkaracağımıza inanıyorum. Sağlanan imkânlar gençlere değer verildiğinin göstergesi” dedi. Çizim ve tasarım yetenekleriyle yarışmada öne çıkmak istediğini belirten Buğra Yiğituşağı ise “İlk kez katıldığım bu etkinlik benim için heyecan verici. Bu çalışmaların geleceğe büyük etkileri olacağını düşünüyorum” ifadelerini aktardı.

Hayal Edilen Deneyim Gerçeğe Dönüştü

Organizasyonun hayallerindeki bir deneyim olduğunu dile getiren İsak Can Babacan, “Eğlenceli bir oyun tasarlamak istiyoruz. Böylesi kapsamlı bir etkinliğe dahil olmak gençler için büyük bir motivasyon” şeklinde konuştu. Katılımcılardan Ferhat İnce ise temanın Kahramanmaraş’ın manevi değerlerini temel aldığını vurgulayarak, “Biz de hazırladığımız oyunda bu değerleri yansıtmayı hedefliyoruz. Hem eğlendiren hem de tanıtıcı bir proje geliştirmek istiyoruz” dedi.