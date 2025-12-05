Toplantıya ev sahipliğini TURGİD Kahramanmaraş İl Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz yaparken, TURGİD Genel Başkanı Yunus Emre Akkor, Cüneyt Asan ve birçok ilden sektör temsilcileri katıldı.

Çalıştayda; KDV ve servis ücreti düzenlemeleri, enerji maliyetleri, SGK prim yükü, POS komisyonları ve nakit akışı gibi gıda işletmecilerinin temel sorunları masaya yatırıldı. Ayrıca Türk mutfağının uluslararası alanda doğru tanıtımı için ortak stratejiler ele alındı.

TURGİD’in Başkonuş Yaylası’nda düzenlediği çalıştaya ev sahipliği yapan TÜRGİD Kahramanmaraş İl Başkanı ve Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, programın ardından Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

TÜRGİD’in yeni ve güçlü bir oluşum olduğunu belirten Serhan Erdoğanyılmaz, Genel Başkan Yunus Emre Akkor ile birlikte Cüneyt Asan, Bedri Usta ve Süleyman Bey gibi alanında ünlü isimlerin derneğe yön verdiğini söyledi.

Kahramanmaraş’ın ilk çalıştayın ev sahibi olmasının büyük bir gurur olduğunu ifade eden Erdoğanyılmaz, tüm gıda işletmecilerini bu yapının içine dahil ederek kentin gastronomi ve turizm değerlerini daha görünür kılmayı hedeflediklerini vurguladı.

Amaçlarının Kahramanmaraş’ı hem ulusalda hem uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirten Erdoğanyılmaz, turizmin şehir ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, “Biz çalışmaya devam edeceğiz, Kahramanmaraş’ın değerlerini bir nefer gibi taşımayı sürdüreceğiz” dedi.