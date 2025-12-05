Şehrin kültürel mirasları arasında özel bir yere sahip olan Kahramanmaraş bakırını tanıtmak amacıyla önemli bir adım atan Erdoğanyılmaz, Türkiye’nin önde gelen iki ismi Cüneyt Asan ve Şef Yunus Emre Akkor’a, Maraş bakır ustalarının el emeğiyle hazırlanan özel hediyeleri takdim etti.

Bu anlamlı hediyeleşme, Başkonuş Yaylası’nda gerçekleştirilen Türk Gıda İşletmeleri Derneği (TURGİD) İl Başkanları Çalıştayı kapsamında gerçekleşti. Kahramanmaraş’ın gastronomi ve turizm potansiyeline dikkat çekilen programda, bakır sanatının şehrin kimliğinde taşıdığı değer vurgulandı.

Serhan Erdoğanyılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş’ın doğası, kültürü ve el sanatlarıyla Türkiye’nin en güçlü turizm şehirlerinden biri olması için çalışıyoruz. Bakır, bu kültürün kalbidir. Ülkenin önde gelen isimlerine bu değeri ulaştırmak bizim için bir gurur.”

Kent tanıtımına katkı sağlayan bu adım, hem turizm çevrelerinde hem de gastronomi dünyasında büyük takdir topladı. Kahramanmaraş bakırının ustalığını tüm Türkiye’ye yeniden hatırlatan bu girişim, şehrin değerlerinin daha geniş kitlelere ulaşması adına önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

Erdoğanyılmaz, açıklamalarının devamında Başkonuş Yaylası olarak sadece turizme değil, spora ve engelli bireylerimizin hayatına da dokunan projeler üretmeyi görev biliyoruz. Bu kapsamda Başkonuş Yaylası Görme Engelliler Spor Kulübü’nü kurduk dedi.