Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği ile Ülkü Ocakları Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen program kapsamında, Umutkent ve Konteynerkent İlkokulu öğrencileri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti.

Barınak görevlileri tarafından karşılanan öğrenciler, hayvanların bakım süreçleri, sağlık kontrolleri ve sahiplendirme çalışmalarına ilişkin detaylı bilgi aldı. Ardından koruma altındaki sevimli dostlarla vakit geçiren çocuklar, hayvanlara karşı duyarlılık ve sevgi bilincini yerinde gözlemleme imkânı buldu.

Program sonunda öğrencilere çeşitli ikramlar sunularak keyifli bir gün geçirmeleri sağlandı.

Organizasyona öncülük eden yetkililer, hayvan sevgisinin küçük yaşta kazanılması gerektiğini vurgulayarak bu tür farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti.