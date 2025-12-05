Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği ile Ülkü Ocakları Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen program kapsamında, Umutkent ve Konteynerkent İlkokulu öğrencileri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti.

Kahramanmaraş’ta 31 şüpheliye işlem, 1 tutuklama!
Kahramanmaraş’ta 31 şüpheliye işlem, 1 tutuklama!
İçeriği Görüntüle

Whatsapp Image 2025 12 05 At 15.59.59 (1)

Barınak görevlileri tarafından karşılanan öğrenciler, hayvanların bakım süreçleri, sağlık kontrolleri ve sahiplendirme çalışmalarına ilişkin detaylı bilgi aldı. Ardından koruma altındaki sevimli dostlarla vakit geçiren çocuklar, hayvanlara karşı duyarlılık ve sevgi bilincini yerinde gözlemleme imkânı buldu.

Whatsapp Image 2025 12 05 At 16.01.21

Program sonunda öğrencilere çeşitli ikramlar sunularak keyifli bir gün geçirmeleri sağlandı.

Whatsapp Image 2025 12 05 At 16.00.00

Organizasyona öncülük eden yetkililer, hayvan sevgisinin küçük yaşta kazanılması gerektiğini vurgulayarak bu tür farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti.