Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in 6 Haziran 2025’te evinin havuzundaki arızayı kontrol ederken elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesiyle ilgili dava, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2’si tutuklu 10 sanık yeniden hâkim karşısına çıktı.

Duruşmayı CHP Manisa milletvekilleri, il yöneticileri ve çok sayıda kişi takip etti. Mahkemede tutuklu sanıklar H.İ. ve N.B. ile tutuksuz yargılanan diğer 8 sanık hazır bulundu. Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek ise müşteki sıfatıyla duruşmayı izledi.

Tanıklar inşaat sürecini anlattı

Duruşmada tanık olarak dinlenen isimler, konutların yapım sürecindeki işleyişe dair ayrıntılar verdi.

Gencay Esendağ, inşaatı imece usulüyle yaptıklarını, havuzlarda daha önce de arızaların yaşandığını söyledi. Tepkiler sonuç verdi: Seyyanen zam iptal edildi! İçeriği Görüntüle

Tanık Mehmet Tolga Günhan, havuzun ruhsat alındığında üzerinin kapalı olduğunu belirtti.

Yapı denetim firması sahibi Hüseyin Solmaz, süs havuzlarının denetim kapsamlarında olmadığını ifade etti.

Elektrik tesisat ustası Semih Özer ise kaçak akım rölesinin başlangıçta takıldığını, daha sonra sökülüp sökülmediğini bilmediğini aktardı.

Olay sırasında müdahalede bulunan itfaiye görevlisi de yaşananları mahkemeye anlattı.

Savcılık tahliye talep etti, mahkeme kabul etti

Savcılık makamının talebi doğrultusunda mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar H.İ. ve N.B.’nin tahliyesine karar verdi.

Ayrıca, mahkeme Dokuz Eylül Üniversitesi’nden yeni bir bilirkişi raporu istenmesine hükmetti.

Dava ertelendi

Tanıkların tamamının ifadelerinin alınması için duruşma 27 Şubat 2026 tarihine ertelendi.