Kamu yönetiminin üst kademelerinde görev yapan genel müdürler, daire başkanları, kurum yöneticileri, il müdürleri, müfettişler ve kariyer meslek uzmanları için hazırlanan seyyanen zam teklifi rafa kalktı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda vergi paketine eklenmeden önce paketten çıkarıldı. Böylece, söz konusu bürokratlar için planlanan 30 bin TL’ye varan maaş artışı uygulanmayacak.

“Taşra memuru kapsam dışı kalıyordu” eleştirisi etkili oldu

Teklif, yalnızca merkezi idaredeki belirli unvanlara uygulanacağı için kamu çalışanları arasında gelir uçurumu oluşturacağı eleştirilerini beraberinde getirmişti.

Öğretmen, polis, doktor, hemşire, mühendis gibi milyonlarca kamu çalışanının kapsam dışında bırakılması nedeniyle düzenleme, sosyal medyada ve sendikalar nezdinde sert şekilde eleştirildi.

Amaç özel sektör–kamu farkını azaltmaktı

Teklif hazırlanırken, nitelikli personelin özel sektöre yönelmesini engellemek hedeflenmişti. Ancak kapsama alınmayan geniş memur kitlesinin haklı tepkisi üzerine siyasi irade adım geri attı.

Bu karar, kamu çalışanları arasında daha kapsayıcı bir ücret reformu beklentisini yeniden gündeme taşıdı.