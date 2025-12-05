Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 Aralık'ta 25 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanmıştı. Zanlıların üzerleri ve ikametlerindeki aramalarda, 147,3 gram kannabinoid, 0,82 gram sentetik uyuşturucu, 0,80 gram kokain, 1,05 gram esrar, 3,17 gram eroin, 2 sentetik hap ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmişti.