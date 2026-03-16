Anlamlı Kadir Gecesi Mesajları

  • Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden diliyorum. Kadir Geceniz mübarek olsun.

  • Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gecede dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolu olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

  • Bugün ellerini semaya, gönlünü Mevla’ya aç. Günahlardan olabildiğince kaç. Kadir Geceniz mübarek olsun.

  • Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde dualarınız kabul, kalbiniz huzur dolu olsun. Hayırlı geceler.

  • Kadir Gecesi’nin nuru kalbinizi aydınlatsın, dualarınız kabul olsun.

Dualı Kadir Gecesi Mesajları

  • Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Bu mübarek gecede dualarımızın kabul olmasını diliyorum.

  • Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. Bu mübarek gecede günahlarımızın affını diliyoruz.

  • Rabbim Kadir Gecesi’nin rahmetinden ve bereketinden hepimizi nasiplendirsin.

  • Bu mübarek gecede kalbinizden geçen tüm hayırlı dileklerin kabul olmasını diliyorum.

Kısa Kadir Gecesi Mesajları

  • Kadir Geceniz mübarek olsun.

  • Dualarınız kabul olsun, geceniz hayırlı olsun.

  • Geceniz mübarek, kalbiniz huzur dolsun.

  • Kadir Gecesi’nin feyzi üzerinize olsun.

  • Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin.

Ayetli ve Hadisli Kadir Gecesi Mesajları

  • “Şüphesiz biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik.” (Kadir Suresi, 1)
    Rabbim bu mübarek gecede dualarımızı kabul etsin.

  • Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecenin kalplerimize huzur, sofralarımıza bereket getirmesini diliyorum.

Uzun ve Anlamlı Kadir Gecesi Mesajları

  • Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecenin kalplerimize huzur, hanelerimize bereket ve tüm insanlığa barış getirmesini temenni ediyorum.

  • Duanın gücüne inandığımız, ellerin semaya, gönüllerin Mevla’ya açıldığı bu mübarek gecede tüm dualarınızın kabul olmasını diliyorum.

  • Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gecede edilen tüm duaların kabul olmasını diliyorum.

Resimli Kadir Gecesi Mesajları

0X0 1773605780754

Kadir Gecesi Mesajlari Duali Anlamli Resimli Resimsiz Kadir Gecesi Mesajlari 1777334 Photogallery 20260315170339 7

Rn I K Kadir Gecesi Mesajlari

0X0 Kadir Gecesi Mesajlari 2026 Duali Hadisli Ve Anlamli Sozler 1773639285486

Kadir Gecesi Mesajlari

69B74072219A1446 W1200Xh676

En Guzel Ve Resimli Kadir Gecesi Mesajlari 2025 4

650X344 1773607514693

2026 Kadir Gecesi Mesajlari Aileye Ese Sevgiliye Ve Arkadaslara Gonderilecek Duali Anlamli Resimli En Guzel Kandil Mesajlari 1

En Guzel Kadir Gecesi Mesajlari Sevdiklerinize Gonderin Gonullerini Fethedin 1712270842

640Xauto-42

69B704F4C202702B6E293Eb3

3305051

Kadir Gecesi Mesajlari Shu 4

Resimli Kadir Gecesi Mesajlari F Hk Q Y