Anlamlı Kadir Gecesi Mesajları
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden diliyorum. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gecede dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolu olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bugün ellerini semaya, gönlünü Mevla’ya aç. Günahlardan olabildiğince kaç. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde dualarınız kabul, kalbiniz huzur dolu olsun. Hayırlı geceler.
Kadir Gecesi’nin nuru kalbinizi aydınlatsın, dualarınız kabul olsun.
Dualı Kadir Gecesi Mesajları
Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Bu mübarek gecede dualarımızın kabul olmasını diliyorum.
Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. Bu mübarek gecede günahlarımızın affını diliyoruz.
Rabbim Kadir Gecesi’nin rahmetinden ve bereketinden hepimizi nasiplendirsin.
Bu mübarek gecede kalbinizden geçen tüm hayırlı dileklerin kabul olmasını diliyorum.
Kısa Kadir Gecesi Mesajları
Kadir Geceniz mübarek olsun.
Dualarınız kabul olsun, geceniz hayırlı olsun.
Geceniz mübarek, kalbiniz huzur dolsun.
Kadir Gecesi’nin feyzi üzerinize olsun.
Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin.
Ayetli ve Hadisli Kadir Gecesi Mesajları
“Şüphesiz biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik.” (Kadir Suresi, 1)
Rabbim bu mübarek gecede dualarımızı kabul etsin.
Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecenin kalplerimize huzur, sofralarımıza bereket getirmesini diliyorum.
Uzun ve Anlamlı Kadir Gecesi Mesajları
Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecenin kalplerimize huzur, hanelerimize bereket ve tüm insanlığa barış getirmesini temenni ediyorum.
Duanın gücüne inandığımız, ellerin semaya, gönüllerin Mevla’ya açıldığı bu mübarek gecede tüm dualarınızın kabul olmasını diliyorum.
Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gecede edilen tüm duaların kabul olmasını diliyorum.
Resimli Kadir Gecesi Mesajları