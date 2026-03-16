2026 Kadir Gecesi Ne Zaman?

İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip olan Kadir Gecesi, 2026 yılı dini günler takvimine göre 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak ediliyor.

İslam geleneğine göre dini geceler akşam ezanı ile başladığı için Kadir Gecesi de 16 Mart akşamı başlayıp 17 Mart sabahına kadar devam ediyor.

Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen bu mübarek gece, Müslümanlar için ibadet, dua ve tövbe ile geçirilmesi tavsiye edilen en önemli zamanlardan biri olarak görülüyor.

Kadir Gecesi Neden Önemlidir?

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Kur’an’da yer alan Kadir Suresi, bu gecenin faziletine dikkat çeker.

Ayette bu gece için şu ifade yer alır:

“Muhakkak ki Biz, O'nu (o en büyük mucize olan Kur'an-ı Kerim'i) Kadir gecesinde (Levh-i Mahfuz'dan, birinci kat semaya) topluca indirdik.”

Bu nedenle Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilir ve İslam dünyasında en kıymetli gecelerden biri olarak görülür.

Kadir Gecesi Kandil mi?

Toplumda sıkça merak edilen konulardan biri de Kadir Gecesi’nin kandil olup olmadığıdır.

“Kandil gecesi” ifadesi, Osmanlı döneminde camilerin minarelerinde kandiller yakılmasıyla yaygınlaşmıştır. Bu nedenle halk arasında önemli dini geceler genellikle kandil olarak adlandırılır.

Ancak dini kaynaklarda Kadir Gecesi doğrudan “kandil” olarak isimlendirilmez. Buna rağmen manevi değeri çok yüksek olduğu için Müslümanlar tarafından kandil geceleri gibi ibadet ve dualarla ihya edilir.

Peygamber Efendimizin Tavsiye Ettiği Dua

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Kadir Gecesi’ne ulaşanların şu duayı yapmasını tavsiye etmiştir:

“Allâhumme inneke afuvvun tuhibbül-afve fa’fu annî.”

(Allah’ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin; beni de affet.)

Kadir Gecesi’nde Yapılabilecek İbadetler

Bu mübarek gecede yapılan ibadetlerin sevabının kat kat artırılacağına inanılır. Müslümanlar bu geceyi farklı ibadetlerle değerlendirmeye çalışır.

Nafile ve Teheccüd Namazı

Geceyi ibadetle geçirmek ve nafile namaz kılmak en faziletli ameller arasında kabul edilir.

Kur’an-ı Kerim Okumak

Kadir Gecesi, Kur’an’ın indirilmeye başlandığı gece olduğu için Kur’an tilaveti bu gecede büyük önem taşır.

Dua ve Zikir

“Sübhanallah”, “Elhamdülillah”, “Allahu Ekber” ve “Lâ ilâhe illallah” gibi zikirler sıkça okunur.

Sadaka ve Yardım

İhtiyaç sahiplerine yardım etmek ve sadaka vermek bu gecede yapılan önemli ibadetlerden biridir.

Tövbe ve İstiğfar

Kadir Gecesi, geçmiş hatalar için samimi şekilde tövbe etmek ve Allah’tan bağışlanma dilemek için büyük bir fırsat olarak görülür.