Kahramanmaraş’ın Tarihi Ulu Camii Yeniden İbadete Açılıyor

Kahramanmaraş’ın en önemli tarihi yapılarından biri olan Ulu Cami, 6 Şubat 2023 depremlerinde aldığı ağır hasarın ardından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla bugün yeniden cemaatiyle buluşuyor.

Dulkadiroğlu Beyliği döneminde 1442–1454 yılları arasında Dulkadiroğlu Beyi Süleyman Bey tarafından inşa edilen ve 1500’lü yıllarda oğlu Alaüddevle Bozkurt Bey tarafından genişletilen tarihi yapı, yaklaşık 1,5 yıl süren titiz çalışmalarla yeniden ayağa kaldırıldı.

Restorasyon Çalışmaları Bilim Kurulu Denetiminde Yürütüldü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon süreci, alanında uzman ekiplerin hazırladığı projeler doğrultusunda gerçekleştirildi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, çalışmaların büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ulu Camimiz, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir eserimizdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce öncelikli olarak oluşturulan bilim kurulunun önerileri doğrultusunda rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak Koruma Kurulu onaylarından sonra uygulama aşamasına geçildi.

Jeoradar taramaları başlatıldı. Eserin beden duvarları ve kolonlarında askılama işlemleri yapıldı. Eserin özgün kimliği korunarak beden duvarlarında enjeksiyon uygulaması yapıldı. Statik güçlendirme için sürekli zıvana-kenet ve gergi sistemleri uygulamaları ile birlikte binanın statik anlamda daha güvenli bir şekle dönüştürülerek gelecek nesillere aktarılması için restorasyon çalışmasına devam edildi."

Tarihi Yapının Özgün Kimliği Korundu

Restorasyon çalışmalarında caminin mimari dokusunun korunmasına özel önem verildi. Yapının mihrap bölümü ve hünkar mahfilinde bulunan çeşme de yeniden ihya edildi.

Tunç, çalışmalarda tarihi yapının karakterinin korunmasına özen gösterildiğini belirterek şunları söyledi: