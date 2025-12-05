Soruşturmanın İstanbul merkezli olduğu ve operasyonun medya sektöründeki bazı diğer isimlere de uzanabileceği ifade edildi. Show TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci, Habertürk spikeri Meltem Acet ve Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu gözaltına alındı. Ankara’da gözaltına alınan Hande Sarıoğlu’nun İstanbul’a sevk edildiği bilgisi de kamuoyuna yansıdı.

Soruşturma genişleyebilir

Operasyonun detayları ve suçlamaların kapsamı hakkında resmî açıklama beklenirken, gözaltına alınan spikerlerin ifadelerinin ardından soruşturmanın daha da derinleşebileceği değerlendiriliyor.

Yetkililer, operasyonun hedefinde uyuşturucu madde temini ve kullanımıyla ilgili bir yapılanmanın bulunduğunu belirtiyor.

Gözler açıklamalara çevrildi

Medya sektöründe büyük yankı uyandıran gözaltılar sonrası, hem televizyon kanallarının hem de adli makamların açıklamaları yakından takip ediliyor. Kamuoyunun en çok merak ettiği konu ise gözaltı sürecinin devam edip etmeyeceği ve yeni isimlerin operasyona dahil edilip edilmeyeceği.