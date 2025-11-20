Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 30 Haziran 2025'te meydana gelen ve hâlâ kesinlik kazanmayan Batuhan Yener’in ölümü, hem ailesi hem de kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. 28 yaşındaki Yener’in yalnızca dört ay evli kaldığı eski eşiyle barışmak için gittiği evde tavana asılı halde bulunması o gece yaşananlara dair yeni soruları gündeme getirdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında yeniden ele alınan olayda, anne Yasemin Davutoğlu ile eski gelin Türkan Koç Yener canlı yayında karşı karşıya geldi.

Batuhan Yener Kimdir?

1999 İstanbul doğumlu olan Batuhan Yener, vefat ettiği dönemde 28 yaşındaydı. İzmit’te yaşayan Yener, çevresi tarafından sakin kişiliği, güçlü sosyal ilişkileri ve gelecek planları olan biri olarak tanımlanıyordu. Ailesi, Yener’i sorumluluk sahibi, çalışkan ve hayata dair hedefleri bulunan bir birey olarak anlatıyor.

Yener’in ölümünden önce özel hayatında bazı zorlu süreçler yaşadığı yönünde iddialar kamuoyuna yansımış olsa da, bu bilgiler resmî makamlar tarafından doğrulanmış değildir. Aile, bu detayların olayın aydınlatılması açısından önemli olabileceğini düşünüyor ve sürecin titizlikle yürütülmesini talep ediyor.

Batuhan Yener Nasıl Öldü?

30 Haziran 2025 gecesi İzmit’in Kozluk Mahallesi’ndeki evinde asılı halde bulunan Yener’in ölümü, ilk değerlendirmelerde “intihar olasılığı” kapsamında incelendi. Ancak aile, bu ihtimali kabul etmeyerek olayın farklı yönlerinin araştırılmasını talep etti.

Yakınları, olay gecesine dair bazı iddiaların ve çelişkilerin değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Bu nedenle aile, ölümün bir cinayet olabileceğine yönelik şüphelerini resmî makamlara ilettiğini belirtiyor.

Soruşturma Sürüyor

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor. Yetkililer tarafından şu ana kadar kesin bir ölüm nedeni açıklanmadı. Olayın aydınlatılmasında en kritik aşamanın, Adli Tıp Kurumu’nun ayrıntılı raporu olacağı belirtiliyor. Bu raporun; olayın intihar mı, yoksa dış müdahale sonucu mu gerçekleştiğini netleştirmesi bekleniyor.

Adli tıp incelemesi tamamlanana kadar Batuhan Yener’in ölümü, resmî kayıtlarda “şüpheli ölüm” olarak değerlendirilmeye devam ediyor.