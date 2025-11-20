24 Kasım Öğretmenler Günü Ne Zaman?

Türkiye’de Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor.

24 Kasım 1928, Atatürk’ün “Millet Mektepleri Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür ve 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kabul edilmektedir.

2024 yılında 24 Kasım Pazartesi gününe denk geliyor.

2024 Öğretmenler Günü Tatil mi?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’nda Öğretmenler Günü tatil günleri arasında yer almadığı için:

Okullar 24 Kasım’da açıktır.

Öğleden sonra da tatil olmayacaktır.

Kamu kurumları, hastaneler, noterler ve diğer resmi daireler normal mesailerine devam eder.

Öğretmenler Günü, resmi tatil kapsamında olmadığı için yalnızca çeşitli kutlama programları ve etkinliklerle anılır.

Resmi Tatiller Hangi Günler? (Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu)

Kanuna göre Türkiye’de resmi ve dini tatil günleri şunlardır:

Ulusal Bayram

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim saat 13.00’ten itibaren başlar, 29 Ekim günü devam eder.

Resmi Bayramlar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

Dini Bayramlar

Ramazan Bayramı: Arefe günü 13.00’ten itibaren 3,5 gün

Kurban Bayramı: Arefe günü 13.00’ten itibaren 4,5 gün

Diğer Resmi Tatil Günleri

1 Ocak Yılbaşı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

Bu günlerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olur.

24 Kasım Öğretmenler Günü Tatil Değil

24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye’de büyük bir anlam taşımasına rağmen resmi tatil kapsamında değildir.

Öğrenciler ve öğretmenler için kutlama programları düzenlenecek olsa da okullar, resmi daireler ve özel sektör normal çalışma düzenine devam edecektir.

24 Kasım’da öğretmenler onuruna çeşitli etkinlikler yapılacak; ancak okullar açık olacak ve öğleden sonra tatil uygulaması olmayacaktır.