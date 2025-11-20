Eylül Tadım Sonrası Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Eleme gecesinde yarışmacılar, Danilo Şef’in özel tarifi “Riso Al Salto”yu hazırladı. Zorlu tarifte büyük mücadele veren Eylül, tabağındaki hatayı fark edince gözyaşlarına boğuldu.

“Risottomu en son koyarken parçalandı, sıcak koymamam gerekiyormuş, soğutamadım da” diyerek üzüntüsünü dile getiren Eylül’e arkadaşları destek oldu.

MasterChef Eleme Potasında Heyecan Dorukta

Haftanın eleme adayları şöyle şekillendi:

Kırmızı Takım: Murat Can ve Özkan

3. Eleme Adayı: Eylül

4. Eleme Adayı: Hakan

Yarışmacılar şeflerden yüksek puan alabilmek için tüm hünerlerini sergiledi.

Danilo Şef’in Lezzetli Tarifi: Riso Al Salto

Gece boyunca yarışmacılar, Danilo Şef’in özel İtalyan lezzeti Riso Al Saltoyu en iyi şekilde hazırlamak için yoğun çaba gösterdi. Şefler tarafından tek tek değerlendirilen tabaklarda yaratıcılık ve teknik detaylar ön plana çıktı.

MasterChef’te Kim Elendi?

Jüri değerlendirmesi sonrası 33 puanla en düşük puanı alan Eylül, yarışmadan elenen isim oldu. Duygusal anların yaşandığı vedada Eylül şu sözleri söyledi:

“Size yemek yapmak çok önemliydi. Hayatıma bir şeyler katmak istiyordum. MasterChef’ten sonra asıl hikayem başlıyor. Savaşarak geldim ama başarı gösteremedim. Yeni dükkanlar açmak istiyorum, hepinizi davet edeceğim.”

“Tüm Açılışlara Geliriz”

Eylül’ün yeni açacağı restoranlar için yaptığı davete Mehmet Şef’ten anlamlı bir yanıt geldi:

“Tüm açacağın dükkanlara geliriz inşallah.”

MasterChef’te final haftalarına yaklaşılırken rekabet giderek artıyor. Yeni haftanın yeni eleme adayları ve performansları merakla bekleniyor.