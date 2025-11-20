Dünyanın en prestijli güzellik organizasyonlarından Miss Universe 2025, bu yıl Tayland’ın Nonthaburi kentinde yer alan Impact Challenger Hall’da gerçekleştirilecek. Yarışmanın büyük finali, 21 Kasım gecesi yapılacak canlı yayınla tüm dünyaya duyurulacak. Etkinliğe bu yıl yaklaşık 119 ülke ve bölgeden aday katılarak uluslararası bir rekabete imza atacak.

Miss Universe, yalnızca dış görünüşe odaklanan bir yarışma olmanın ötesine geçerek, adayların kişiliğini, duruşunu, temsil gücünü ve toplumsal katkı potansiyelini değerlendiren kapsamlı bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Katılımcılar final gecesine uzanan süreçte çeşitli aşamalardan geçiyor. Bu aşamalar arasında:

Sahne yürüyüşü performansı

Ülke tanıtım kostümlerinin sergilenmesi

Mayo kategorisi

Gece elbisesi yürüyüşü

Jüri mülakatı

Soru–cevap bölümü

gibi kriterler bulunuyor.

2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig, birinci olarak Miss Universe 2024 unvanını kazanmıştı.

Türkiye Temsilcisi Ceren Arslan Kimdir?

1999 İstanbul doğumlu olan Ceren Arslan, 26 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü’nden mezun olan Arslan, üniversite yıllarında Ghent Üniversitesi Erasmus Programı’na katılarak yurt dışında eğitim görmüş, bu süreçte uluslararası deneyim kazanmıştır.

İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere birden fazla dili akıcı şekilde konuşabilen Arslan, güçlü dil yetenekleriyle de dikkat çekiyor.

Köken olarak Çerkes–Türk bir aileye mensup olan Ceren Arslan, profesyonel iş hayatında çok yönlülüğüyle öne çıkıyor. Modellik kariyerine “Model of Turkey” yarışmasında Photomodel kategorisini kazanarak adım atan Arslan, bu başarının ardından modellik dünyasında adını duyurmaya başladı.

Bunun yanı sıra çevirmenlik ve dansla da ilgilenerek farklı alanlarda kendini geliştirmeye devam ediyor.

Ceren Arslan, 2025 yılında Miss Universe Türkiye unvanını kazanarak büyük bir başarı elde etti. Bu sayede ülkemizi Tayland’da düzenlenecek olan Miss Universe 2025 yarışmasında temsil etme hakkı kazandı.

Hem kariyeri hem de çok yönlü yetenekleriyle dikkat çeken Arslan, Türkiye’yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.