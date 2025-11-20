Eşref Rüya dizisinin 22. bölümü, gerilimin giderek yükseldiği unutulmaz sahnelere sahne oluyor. Bölümün en dikkat çeken anlarından biri, Eşref’in herkesin gözü önünde Nisan’ı bulunduğu mekândan alıp çıkarması oluyor. Bu beklenmedik hamle, Dinçer için yeni bir koz anlamına gelirken olayların seyrini tamamen değiştiriyor.

Dinçer, Nisan’ın kariyerini öne sürerek onu Eşref’ten uzak tutmak için manipülatif adımlar atmaya başlıyor. Ancak bu durum Eşref’in sabrını tamamen taşırıyor. İkilinin yüzleşmesi, bölümün tansiyonunu zirveye çıkarıyor ve izleyicileri yeni bir hesaplaşmanın eşiğine getiriyor.

Öte yandan Kadir cephesinde işler daha da karışıyor. Kadir, Tufan’ın kontrolsüz ve başına buyruk davranışlarını engellemeye çalışsa da Tufan’ın attığı tehlikeli adımlar, Kadir’in yürüttüğü operasyonu riske sokuyor. Gürdallar’ın evlerine yapılan saldırı sonrası Tufan’ın peşine düşmesi ise bölümün aksiyon dozunu artırıyor.

Kaçma–kovalamaca hız kesmeden devam ederken, bu oyunda avın kim, avcının kim olacağı büyük bir merak konusu hâline geliyor.