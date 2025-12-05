TBMM’ye sunulan teklif ile İcra ve İflas Kanunu’ndan Avukatlık Kanunu’na, Kamu İhale Kanunu’ndan Türk Ceza Kanunu ve Elektronik Haberleşme Kanunu’na kadar pek çok alanda dikkat çeken değişiklikler öngörülüyor.

İhalenin feshi, avukatlara disiplin cezaları, dolandırıcılık davalarının yargı yeri, bilişim suçlarında hesapların askıya alınması ve mobil hatlara sıkı denetim paketin öne çıkan başlıkları arasında.

İcra ve İflas Kanunu’nda ihalenin feshi ve bağışlamaya sıkı çerçeve

İhalenin feshi için harç ve teminat yatırmayanların talepleri dosya üzerinden kesin reddedilecek.

Aciz belgesi/iflas tarihinden önceki 1 yıl içindeki bağışlar ve ivazsız tasarruflar iptale tabi olacak.

Yakın hısımlar ve eşle yapılan, gerçek değere uygun olduğu ispatlanamayan tasarruflar bağış sayılacak.

İstinaf ve temyiz yolunda parasal sınırların uygulanmasında ise şikayet veya davanın açıldığı tarihteki miktar esas alınacak.

Avukatlık Kanunu’nda disiplin cezaları yeniden düzenleniyor

Teklifle, avukatların görevleri sırasında işledikleri suçlara ilişkin süreçte, son soruşturma açılmasına karar verilmesi ve yargılama sonucu verilen kararların baroya bildirilmesi zorunlu hale geliyor.

Avukatlara verilecek disiplin cezaları;

uyarma, kınama, para cezası, işten çıkarma ve meslekten çıkarma olarak yeniden sınıflandırılıyor.

5 yıl içinde yeni disiplin fiili işlenirse, bir derece ağır ceza uygulanabilecek.

İşten çıkarma cezası almış avukat, 5 yıl içinde yeni bir fiil işlerse meslekten çıkarılabilecek.

Meslekten çıkarma dışındaki cezalar, 5 yıl sonra sicilden silinmesi için talep edilebilecek.

Baro disiplin süreçlerinde zaman aşımı da yeniden düzenleniyor; mahkeme kararının baroya bildiriminden itibaren 1 yıl, iptal kararı sonrası yeniden yapılacak soruşturmalar için ise 2 yıllık üst süre öngörülüyor.

Kamu İhale Kanunu’nda itirazen şikayet bedeli iadesi

İtirazen şikayet bedeli, Kurul kararında belirlenen haklılık oranına göre kısmen iade edilebilecek.

Başvurunun reddi veya eşit muamele incelemesi sonucu iptal/düzeltici işlemde bedel iadesi yok.

Doğal afet nedeniyle feshedilen sözleşmelerde, tahsil edilen bazı bedeller tamamlanmayan oran üzerinden iade edilebilecek.

Doğal afet nedeniyle feshedilen sözleşmelerde, tahsil edilen bazı bedellerin, tamamlanmayan sözleşme oranına göre yükleniciye iadesi de mümkün olacak. Bu hükmün bir kısmı 26 Aralık 2025’te yürürlüğe girecek.

Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda kritik değişiklikler

Dolandırıcılık davaları asliye ceza mahkemelerinde görülecek.

Kısmi akıl hastaları hakkında hem ceza hem güvenlik tedbiri uygulanacak; kurumda kalma süresine alt sınır getiriliyor.

Sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçu ön ödeme kapsamına alınıyor (kamu görevlisine görevden dolayı hakaret hariç).

Taksirle yaralama cezalarının alt ve üst sınırları artırılıyor.

Güveni kötüye kullanmada motorlu taşıt nitelikli hal sayılıyor.

Kurusıkı silahlar , genel güvenliği tehlikeye sokma suçu kapsamına alınıyor; toplu yerlerde ceza ağırlaşıyor.

Suç örgütü kurma/üyelik cezalarının alt-üst sınırları yükseltiliyor; çocukların araç olarak kullanılması ek artırıcı neden.

Kara, deniz, hava ve demiryolu araçlarının hareketinin engellenmesi de açıkça suç haline getiriliyor.

Bilişim ve Hesaplara El Koyma

Nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, banka/kredi kartı suçlarında suça konu paranın bulunduğu hesap 48 saate kadar askıya alınabilecek .

. Savcı/hakim kararıyla bu hesaplara el konulup mağdura iade edilebilecek.

edilebilecek. Bilgi-belge vermeyen mali kurumlara yüksek idari para cezaları uygulanacak.

“Covid-19 infaz düzenlemesi”nin kapsamı genişliyor

Kamuoyunda “Covid-19 düzenlemesi” olarak bilinen, kapalı cezaevinden açığa ve denetimli serbestliğe daha erken ayrılma imkanı tanıyan infaz düzenlemesi, 31 Temmuz 2023 öncesinde işlenen suçları da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

olarak bilinen, kapalı cezaevinden açığa ve denetimli serbestliğe daha erken ayrılma imkanı tanıyan infaz düzenlemesi, da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Terör, örgütlü ve ağır nitelikli suçlar kapsam dışında.

Esnaf tarifeleri, GSS borçları ve internet içeriklerine yeni kurallar

Esnaf ve sanatkar tarifeleri, oda + birlik + Ticaret Bakanlığı görüşü ve uzlaşma komisyonu çerçevesinde belirlenecek; azami fiyat esas.

1 Ocak 2016 öncesi ödenmemiş GSS primleri ve ferileri silinecek, ödenmiş olanlar iade edilmeyecek.

İnternet İçerikleri ve Erişim Engeli

Kişilik hakkı ihlali iddiasında sulh ceza hakimi, ihlalin ilk bakışta açık olduğu hallerde 24 saatte içerik çıkarma/erişim engeli kararı verebilecek.

Esas yöntem URL bazlı engelleme, zorunlu hallerde tüm siteye erişim engeli mümkün.

Kararları uygulamayan sağlayıcılara 1000–5000 gün adli para cezası; büyük sosyal ağlara bant daraltma (%50–%90) yaptırımı.

Elektronik haberleşme ve mobil hatlara sıkı denetim

Elektronik Haberleşme Kanunu’nda yapılan değişiklikle:

Elektronik kimlik doğrulama özelliği olmayan belgelerle abonelik kaydı yapılamayacak .

Kimlik; biyometrik veri (yüz/parmak izi) veya şifre ile doğrulanacak.

İşletmeciler 3 ayda bir abonelerin aktifliğini (ölüm, tüzel kişiliğin sona ermesi vb.) kontrol edecek; teyidi yapılamayan hatlar kesilecek .

Kişi/kurum başına hat sayısına sınır , aşan hatlara kapatma ve işletmeciye yüksek idari para cezası .

Bilişim suçlarında kullanılan mobil hatların bağlantısı, hakim/savcı kararıyla kesilebilecek .

Yabancı uyruklu aboneler ve fazla hat sahipleri için kayıt güncelleme zorunluluğu, aksi halde hat kesme.

Ödeme ve Elektronik Para