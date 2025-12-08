Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle ilerleyen Onikişubat Belediyespor Voleybol Takımı, ligin zorlu ekiplerinden Fenerbahçe Medicana’yı deplasmanda 3-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı.

Mücadele boyunca etkili servisler, güçlü bloklar ve kararlı oyun anlayışıyla rakibine üstünlük kuran Kahramanmaraş temsilcisi, kritik bir virajı kayıpsız geçti.

Bu sonuçla birlikte Onikişubat Belediyespor, puan tablosunda liderlik koltuğuna yerleşti.

“Şampiyonluk yarışında biz de varız!”

Sezon boyunca istikrarlı form grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken ekip, güçlü rakibine karşı elde ettiği bu galibiyetle şampiyonluk hedefini net şekilde ortaya koydu.

Teknik ekip ve oyuncuların yüksek motivasyonuyla yoluna devam eden Onikişubat Belediyespor’un, önümüzdeki haftalarda da liderlik iddiasını sürdürmesi bekleniyor.