Kaza, Gölbaşı-Pazarcık istikameti Bademlitepe mevkiinde gerçekleşti.

Feci kaza, bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Malatya nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Doktor M.E.C. K., idaresindeki 44 ABT 333 plakalı araçla Gölbaşı'ndan Pazarcık yönüne seyir halindeydi.

İddialara göre, M.E.C. K.'nın Bademlitepe mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, kontrolsüzce karşı şeride geçti.

Karşı şeritten gelen, 68 yaşındaki S. K.'nın kullandığı 46 KV 989 plakalı araçla kafa kafaya çarpışan otomobil, büyük bir hasar aldı.

Doktor Olay Yerinde Vefat Etti

İstanbul Kağıthane ilçesinde Aile Sağlık Merkezi'nde görevli olduğu öğrenilen Doktor M.E.C. K., çarpışmanın şiddetiyle olay yerinde yaşamını yitirdi.





Diğer araçta bulunan sürücü S. K. ve yolcu Ö. İ. ise ağır yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili adli soruşturma, başlatıldı.