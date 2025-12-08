Kahramanmaraş’ın önemli dağcılık rotalarından Nurhak Dağı, bu hafta zorlu hava koşullarına sahne oldu. Hakan Coşkun ve Nurhak Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ekibi, Kocagöl zirvesine doğru yaptıkları tırmanış sırasında yoğun kar ve tipiyle karşı karşıya kaldı.

Güvenliği ön planda tutan sporcular, olumsuz hava şartlarının daha da ağırlaşması üzerine zirveye ulaşamadan geri dönüş kararı aldı. Ekipte yer alan dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Dağcılar, bölgedeki mevsim koşullarının giderek sertleştiğine dikkat çekerek, zirve için uygun hava koşullarını bekleyeceklerini ve yeniden tırmanış planı yapacaklarını ifade etti.