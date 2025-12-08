Tepebaşı Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan döner kavşakta ilerleyen bir bisiklet sürücüsüne, kavşağa kontrolsüz şekilde giren ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan bisiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı bisikletliyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı.

Kazanın, sürücülerin kavşaklarda dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.