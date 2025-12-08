Türkiye’nin ilk UNESCO Edebiyat Şehrinde kültür sanat faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında “Bir Kusurlu Rüya: Öykü Yazmak” adlı söyleşi programı düzenledi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü yazar Mustafa Köneçoğlu üstlenirken yazar Aykut Ertuğrul ve Mehmet Cemil konuşmacı olarak yer aldı.

Aykut Ertuğrul ve Mehmet Cemil; öykü türünün inceliklerini, yazarlık deneyimlerini ve edebiyatın hayata dokunan yönlerini derinlemesine dinleyicilere aktarırken, edebiyatın insan hayatına dokunan yönlerini içtenlikle paylaştı. Söyleşiye katılan edebiyatseverler, hem öykü türünü daha yakından tanıma fırsatı buldu hem de yazarlık üzerine yeni bakış açıları kazandı.

“Kahramanmaraş’ın UNESCO Şehri Olması Çok Önemli Başarı”

Büyükşehir Belediyesinin kültürel faaliyetlere verdiği önemin kıymetine dikkat çeken yazar Aykut Ertuğrul, “Depremin ardından yeni konut ve iş yerleri inşa etmek ne kadar önemliyse, sosyal ve kültürel etkinlikler de bir o kadar önemli. Edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş’ın Türkiye’nin UNESCO’daki ilk Edebiyat Şehri unvanına sahip olması da çok önemli bir başarı. Edebiyatla özdeşleşmiş bir şehirde bu tür etkinliklere katılmak benim için çok kıymetli. Dinleyicilerin gözlerindeki merak ve heyecan, öykünün hâlâ insanın en sahici anlatım biçimlerinden biri olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

“UNESCO Edebiyat Şehri Kimliği Bu Buluşmaları Anlamlı Kılıyor”

Öykünün toplumsal hafızayı canlı tutmadaki rolüne dikkat çeken yazar Mehmet Cemil, “Öykü, kısa ama yoğun bir anlatım biçimi. Birkaç sayfada bir hayatı, bir duyguyu ya da bir kırılmayı aktarabiliyorsunuz. Bu söyleşide, öykünün hem bireysel hem de toplumsal hafızayı nasıl canlı tuttuğunu tartıştık. Kahramanmaraş’ın UNESCO Edebiyat Şehri kimliği, bu tür buluşmaları daha da anlamlı kılıyor. Genç kalemlerin öyküye yönelmesi, gelecekte edebiyatımızın daha güçlü bir şekilde yol alacağının işareti” ifadelerini kullandı