Yüz binlerce öğrenci ve veli, 2026 sömestr tatili için geri sayıma başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, öğrenciler yoğun geçen dönemin yorgunluğunu atmak için tatili sabırsızlıkla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan akademik takvime göre yarıyıl tatili tarihleri netleşti.

Buna göre karne günü 16 Ocak 2026 Cuma günü olacak. Karnelerini alan öğrenciler, hemen ardından 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak 15 tatil dönemine başlayacak. Bu süreçte öğrenciler dinlenme ve motivasyon toplama fırsatı bulurken, öğretmenler de ikinci dönem için hazırlıklarını sürdürecek.

Okullarda ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden ders ziliyle başlayacak. Yeni dönemle birlikte sınav maratonu, LGS ve YKS hazırlıkları ve eğitim faaliyetleri tüm hızıyla devam edecek.

Öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu ise ikinci dönem ara tatili. MEB takvimine göre bu yıl ara tatil 16-20 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Böylece öğrenciler bahar dönemine kısa bir mola ile devam edecek.

2026 eğitim yılı yaz tatili ise haziran ayında karnelerin verilmesiyle başlayacak. Resmi açıklamaya göre tüm tatil süreçleri MEB’in yayımladığı takvime göre yürütülecek.