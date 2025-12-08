Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Giresun'un iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar görülmesi bekleniyor.

Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta hava durumu 8-12 Aralık 2025

Kahramanmaraş’ta ise yeni haftada yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre 8-12 Aralık 2025 tarihleri arasında şehirde sağanak yağış ve soğuk hava görülecek.

8 Aralık Pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 13°C olacak.

9 Aralık Salı günü çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıklar 8°C - 14°C aralığında seyrederken, nem oranları yüksek kalmaya devam edecek.

10 Aralık Çarşamba günü parçalı bulutlu hava kentte kısa süreli rahatlama sağlayacak. Gün içinde sıcaklık 6°C ile 16°C arasında değişecek.

11 Aralık Perşembe günü yağış yeniden geri dönüyor. En yüksek sıcaklık 12°C, en düşük sıcaklık 7°C ölçülecek.

12 Aralık Cuma günü ise sağanak yağış etkisini artıracak. Sıcaklıkların 8°C - 14°C seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Meteoroloji, yağışlı günlerde özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek buzlanma, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde düşme riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.