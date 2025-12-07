Kahramanmaraş’ın Afşin–Elbistan Termik Santrali’nde yürütülen bakım çalışmaları sırasında iş kazası meydana geldi. Kazan bölümünde aynı iskelede görev yapan 4 işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 21 metre yükseklikten düştü.

İşçilerin düştüğü bölgede bulunan kül yığını, zemini yumuşatarak düşüşün etkisini azalttı ve daha büyük bir felaketin önüne geçti.

Olayın ardından: çevredeki çalışanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının netleşmesi için takip sürüyor.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı. İşçi güvenliği ve çalışma koşullarının önemini bir kez daha hatırlatan olayın, santraldeki güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koyduğu değerlendiriliyor.