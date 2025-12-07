Kahramanmaraş’ta belediyelerin yenileyerek hizmete sunduğu parklarda ortaya çıkan çirkin görüntüler, vatandaşların tepkisini çekiyor.

Onikişubat ilçesinde özellikle akşam saatlerinde yoğun kullanılan parklarda masa ve bankların üzerini kaplayan çekirdek kabukları, plastik atıklar ve çöpler, çevre temizliğine duyarsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Yenilenen alanların kısa sürede kirletilmesi, “Bu kadar da olmaz” yorumlarını beraberinde getirdi.

Vatandaşlar, parkların daha sağlıklı ve keyifli bir ortamda kullanılabilmesi için herkesin duyarlı olması gerektiğini vurgularken, ortak yaşam alanlarının korunmasının sadece belediyelerin değil, tüm bireylerin sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

Yetkililer ise belediye ekiplerinin düzenli temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, asıl görevin çevreyi kullanan vatandaşlarda olduğuna dikkat çekti. “Parklar hepimizindir, temizlik bireysel bilinçle başlar” mesajını yineleyen ekipler, duyarlılık çağrısında bulundu.

Öte yandan Dulkadiroğlu ilçesindeki bazı parklarda da benzer olumsuzluklar yaşanıyor. Çocuk oyun gruplarının tahrip edilmesi, bank ve oturma alanlarının zarar görmesi büyük üzüntüye neden oldu. Mahalle sakinleri, keyifle vakit geçirmek üzere yenilenen alanların bilinçsiz kişiler tarafından kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek yetkililerden denetimlerin artırılmasını istedi.