5 Aralık Türk Kadınlarına Seçme ve Seçilme Hakkı’nın 91. yıl dönümünde, Türk Kadınlar Birliği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tuna Meşe, dernek üyeleri ve Kahramanmaraş Kadın Platformu Başkanı Zeynep Arıkan ile birlikte siyasi partilerin il başkanlıklarını ziyaret etti.

Meşe, 5 Aralık 1934’ün Türk kadını için tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, kadınların Avrupa’nın çoğundan önce bu hakka kavuşmasının Atatürk’ün eşitlikçi vizyonunun en somut adımlarından biri olduğunu söyledi.

Meşe, Türkiye’de kadın temsil oranının hâlâ yetersiz olduğuna dikkat çekerek, 28. Dönem’de 600 milletvekilinin sadece 119’unun kadın olduğunu ve 31 ilde kadın vekil bulunmadığını belirtti.