2025-2026 Futbol Sezonu Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Kahramanmaraş Akedaş İstiklalspor, 14. hafta maçında deplasmanda Fethiyespor’u 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Kırşehir Ahi Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan kırmızı-beyazlılar, 7. dakikada Kemal Rüzgar’ın pası sonrası Fethiyesporlu Şahan Akyüz’ün ters vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Ataklarını sürdüren temsilcimiz, 33. dakikada yine Kemal Rüzgar’ın hazırladığı pozisyonu iyi değerlendiren Eray Karataş ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son bölümünde Fethiyespor, Cihan Kazan’ın golüyle skoru 2-1’e getirdi ve devre bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya damga vuran isim: Eray Karataş

Mücadelenin ikinci yarısında baskısını artıran İstiklalspor, 69. dakikada Eray Karataş’ın golüyle rahatladı. Ancak ev sahibi ekip, Kerem Pala’nın kaydettiği golle umutlandı. Maçın yıldızı Eray Karataş ise 83. dakikada hızlı gelişen atakta topu filelere göndererek hat-trickini tamamladı ve skoru 4-2’ye taşıdı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve İstiklalspor zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı. Bu galibiyetle birlikte puanını 29’a yükselten kırmızı-beyazlı temsilcimiz, lider Mardin 1969 Spor ile arasındaki puan farkını 3’e indirdi.

Zirve sınavı Kahramanmaraş’ta

İstiklalspor, ligin 15. haftasında şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden lider Mardin 1969 Spor’u Kahramanmaraş’ta konuk edecek. Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşmanın, sezonun en kritik virajlarından biri olması bekleniyor.