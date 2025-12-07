Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

N.Ç. idaresindeki 34 RG 9473 plakalı otomobil, kırsal Mutluca Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Mehmet İkiyıldız yönetimindeki 63 AUZ 685 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Memduh İkiyıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.