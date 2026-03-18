Şanlıurfa Bayram Sabahına Hazır

Ramazan ayının son gününe girilirken Şanlıurfa’da bayram hazırlıkları hız kazandı. Çarşı ve pazarlarda yoğunluk artarken, vatandaşlar bir yandan alışverişlerini tamamlarken diğer yandan bayram sabahı için planlarını yapıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramın ilk buluşma noktası camiler olacak.

Şanlıurfa Bayram Namazı Saati

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı resmi verilere göre Şanlıurfa’da bayram namazı saat 06:58’de kılınacak.

Vatandaşların bu saate göre hazırlıklarını yapmaları ve camilere erken gitmeleri öneriliyor.

Camilerde Yoğunluk Bekleniyor

Balıklıgöl çevresi başta olmak üzere şehir merkezindeki camilerde büyük yoğunluk yaşanması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle sabah saatlerinde oluşabilecek kalabalık nedeniyle vatandaşların erken saatlerde yola çıkmalarını tavsiye ediyor.