Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Eyyübiye ilçesinin Yakubiye Mahallesi'nde bir köpeğe eziyet edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlatıldığı duyuruldu.

Köpeğe eziyet eden kişiye ceza uygulandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Paylaşılan görüntüler üzerine emniyet birimlerimiz tarafından derhal çalışma başlatılmış, yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, olayda kullanılan motosikletin plakası tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde motosikleti kullanan şüpheli şahıs kısa sürede yakalanmış. Şüpheli hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmıştır. Görüntülerde yer alan köpek ise belediye birimlerine bildirilmiş olup, muhafaza altına alınarak hayvan bakımevine götürülmüştür."