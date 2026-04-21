Kadim Şehirde Büyük Buluşma

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan Şanlıurfa, bu yıl üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin artık ülke genelinde güçlü bir kültür hareketine dönüştüğünü belirterek, Şanlıurfa’nın bu büyük organizasyonda özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Festival kapsamında şehir; konserler, sergiler, söyleşiler, atölyeler ve gastronomi etkinlikleriyle çok yönlü bir kültür-sanat atmosferine bürünecek.

Sergilerle Tarihten Günümüze Yolculuk

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi başta olmak üzere şehrin farklı noktalarında açılacak sergiler, ziyaretçileri tarih ile sanatın kesiştiği bir yolculuğa çıkaracak.

“Aile Yılı” temasıyla hazırlanan “Hâne” sergisi; geleneksel İslam sanatları üzerinden aile kavramını ele alırken, Osmanlı dönemine ait kutsal eserlerin sergileneceği “Mukaddes Emanetler” koleksiyonu da dikkat çekecek.

Ayrıca “Yaşayan Miras: Şanlıurfa” sergisi, kentin zanaat kültürünü gözler önüne sererken, gençlerin hazırladığı Neolitik dönem temalı sanat çalışmaları da geçmiş ile geleceği buluşturacak.

Ünlü İsimler Şanlıurfa’da Sahne Alacak

Festival boyunca müzikseverleri de dopdolu bir program bekliyor. Haluk Levent, Murat Boz, Sagopa Kajmer ve Alişan gibi birçok ünlü isim, sahne performanslarıyla Şanlıurfa’yı müziğin merkezi haline getirecek.

Ayrıca sıra gecesi kültürünü sahneye taşıyan özel gösteriler, çoksesli koro performansları ve opera projeleri de festivalin dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alıyor.

Gastronomi Rotalarıyla Lezzet Şöleni

Festivalin öne çıkan başlıklarından biri de gastronomi olacak. “Lezzet Noktası” projesi kapsamında belirlenen 33 restoran, ziyaretçilere Şanlıurfa mutfağının en özel tatlarını deneyimleme fırsatı sunacak.

Ünlü şef Ömür Akkor öncülüğünde gerçekleştirilecek etkinliklerle, kentin zengin mutfak kültürü daha geniş kitlelere tanıtılacak.

Söyleşiler, Atölyeler ve Kültürel Buluşmalar

Festival yalnızca sahne etkinlikleriyle sınırlı kalmayacak. Mırra geleneğinden divan edebiyatına, kazı çalışmalarından edebi söyleşilere kadar birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek.

Yazar Kaan Murat Yanık da okurlarıyla bir araya gelerek söyleşi ve imza günü gerçekleştirecek.

Doğa ve Keşif Tutkunlarına Özel Etkinlikler

Festival kapsamında düzenlenecek doğa etkinlikleri de büyük ilgi görmesi beklenen başlıklar arasında. Kano turları, bisiklet gezileri ve yürüyüş rotalarıyla ziyaretçiler Şanlıurfa’nın doğal güzelliklerini keşfetme imkânı bulacak.

Özellikle Göbeklitepe çevresinde düzenlenecek yürüyüşler, 12 bin yıllık tarihin izini sürmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunacak.

Çocuklar İçin Renkli Dünya

Festival süresince çocuklar da unutulmadı. Arkeopark alanında kurulacak “Çocuk Köyü”, atölyelerden sahne gösterilerine kadar birçok etkinlikle miniklere eğlenceli ve öğretici bir ortam sunacak.

Şanlıurfa Günlerce Sanatla Nefes Alacak

Türkiye Kültür Yolu Festivali ile Şanlıurfa, yalnızca bir şehir değil; tarih, sanat ve kültürün iç içe geçtiği büyük bir sahneye dönüşüyor. Festival, hem yerli hem yabancı ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi https://kulturyolufestivali.com/ ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.