Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinliklerine Yoğun İlgi

Kahramanmaraş’ta Ramazan ayı, düzenlenen etkinliklerle hem manevi hem de sosyal anlamda renkli görüntülere sahne oluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Ramazan Sokağı etkinlikleri, her akşam farklı programlarla vatandaşları bir araya getiriyor.

Bu kapsamda sahne alan ilahi ve ezgi sanatçısı Celal Karatüre, Ramazan Sokağı etkinlik çadırında Kahramanmaraşlılarla buluştu. Konsere katılan vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği eserlerle birlikte Ramazan’ın huzur ve birlik atmosferini birlikte yaşadı.

Ramazan Sokağı Tıklım Tıklım Doldu

Etkinlik alanına aileleriyle birlikte gelen vatandaşlar, konserin düzenlendiği çadırı tamamen doldurdu. Manevi duyguların ön plana çıktığı programda dinleyiciler, ilahi ve ezgilere eşlik ederek Ramazan ayının bereketini ve huzurunu hep birlikte hissetti.

Kahramanmaraş’ta Ramazan ayının önemli buluşma noktalarından biri haline gelen Ramazan Sokağı, konser ve kültürel etkinliklerle vatandaşların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sevilen İlahiler Kahramanmaraş’ta Yankılandı

Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından dinlenen “Kâbe’de Hacılar” ilahisiyle geniş kitlelere ulaşan Celal Karatüre, konserde sevilen eserlerini Kahramanmaraşlılar için seslendirdi.

Programda;

Al Eline Kalemi Yaz Allah’ın Adını

Kâbe’de Hacılar

Ey Sevgili

başta olmak üzere birçok ilahi ve ezgi sahneye taşındı.

Sanatçının güçlü yorumu ve samimi sahne performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.