İngiltere merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor International, 2025 yılı Şehir Destinasyon Endeksi sonuçlarını açıkladı. Uluslararası turist varışlarına göre hazırlanan listede Bangkok zirvede yer alırken, Türkiye’den İstanbul ve Antalya da üst sıralara yerleşti.

Açıklanan verilere göre 30,3 milyon ziyaretçiyle Bangkok dünyanın en çok turist çeken şehri olurken, İstanbul 19,7 milyon ziyaretçiyle 5. sıraya, Antalya ise 18,6 milyon ziyaretçiyle 8. sıraya yerleşerek turizmde Türkiye’nin gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Listeye göre dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri şöyle:

1️⃣ Bangkok – 30,3 milyon

2️⃣ Hong Kong – 23,2 milyon

3️⃣ Londra – 22,7 milyon

4️⃣ Makao – 20,4 milyon

5️⃣ İstanbul – 19,7 milyon

6️⃣ Dubai – 19,5 milyon

7️⃣ Mekke – 18,7 milyon

8️⃣ Antalya – 18,6 milyon

9️⃣ Paris – 18,3 milyon

🔟 Kuala Lumpur – 17,3 milyon

Turizm uzmanlarına göre, İstanbul’un kültürel mirası ve şehir yaşamının dinamizmi; Antalya’nın ise tatil turizmi, doğa ve tarihi bir arada sunması bu başarının temel sebepleri arasında yer alıyor.

Türkiye’nin turizm performansının önümüzdeki dönemde de artarak sürmesi bekleniyor.