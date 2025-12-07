Kahramanmaraş'ın iki farklı noktasından yangın haberleri geldi. Andırın ilçesi Akifiye Mahallesi'nde bir ikamette ve Türkoğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir konteynerde çıkan yangınlar, bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Andırın'da İkamet Yangını

Edinilen bilgiye göre, Andırın ilçesine bağlı Akifiye Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple bir ikamette yangın çıktı. Çevredekilerin dumanları fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatılırken, can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. İkamette maddi hasar meydana geldi.

Türkoğlu'nda Konteyner Alev Aldı

Diğer bir yangın vakası ise Türkoğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde yaşandı. Burada kurulu bulunan bir konteynerde çıkan yangın, kısa sürede konteynerin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken, konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yetkililer, her iki yangınla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiğini bildirdi.