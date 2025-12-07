TRT 1’in ilgiyle takip edilen gezi ve lezzet programı Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye, bu hafta Kahramanmaraş’ta çekilen özel bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Türkiye’nin dört bir yanında yöresel tatları keşfe çıkan program, bu kez kadim şehir Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerini, kültürel zenginliklerini ve eşsiz mutfağını ekranlara taşıdı.

Programın sunucusu Turgay Başyayla, çekimler süresince şehrin tarih kokan sokaklarında dolaşarak Kahramanmaraş’a özgü lezzetlerin geleneksel yöntemlerle hazırlanışını izleyicilere aktardı. Dünya çapında tanınan Maraş dondurmasından yöresel et yemeklerine, tescilli tarhana çorbasından kadim tatlılara kadar birçok lezzet, renkli görüntüler eşliğinde ekranlara yansıdı.

Başkonuş Yaylası büyüledi

Bölümün en dikkat çeken duraklarından biri de doğa harikası Başkonuş Yaylası oldu. Temiz havası, serin iklimi ve huzur dolu atmosferiyle bilinen yaylada yapılan çekimler, izleyicilere adeta bir görsel şölen sundu. Yöresel tatların doğal ortamda pişirilmesi ise bölüme ayrı bir lezzet kattı.

Kahramanmaraş’ın gastronomi turizmine önemli katkı sağlayan program, hem şehrin tanıtımına destek verdi hem de izleyenlerden tam not aldı.

Kahramanmaraş’ın benzersiz lezzetleri ve kültürel mirası, TRT 1 ekranlarından tüm Türkiye’ye ulaştırıldı.