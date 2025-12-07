Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi’nde, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan güvenli yerleşim çalışmaları tamamlandı. Fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle taşınan mahalle, Koç Dağı eteklerindeki sağlam zemine inşa edilen yeni köy evlerine kavuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından inşa edilen 3+1 planlı, 110 metrekarelik 57 köy tipi deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edilerek yerleşim süreci başladı.

Depremde büyük yıkım yaşayan vatandaşlar, artık kışı sıcak ve güvenli yuvalarında karşılama imkânına kavuştu. Modern mimarisi ve sağlam altyapısıyla dikkat çeken yeni yerleşim alanında sosyal donatılar ve yaşam konforunu artıran pek çok detay da bulunuyor.

Kahramanmaraş merkeze yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alan mahallede halkın geçim kaynağını oluşturan tarım ve hayvancılık, yeni yerleşim alanında da sürdürülmeye devam edecek.

Mahalle sakinleri, yapılan çalışmanın bölgeye yeniden umut kattığını belirterek devlete teşekkür etti. Depremin izlerinin silinmesi adına örnek bir dönüşüm projesi olan Tevekkeli Köy Evleri, şehrin yeniden ayağa kalkışının önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.