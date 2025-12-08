Bir hafta boyunca sürdürülen yoğun denetimlerde binlerce araç ve şahıs kontrol edilirken, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde toplam 17.949 araç ve 961 motosiklet incelendi. Kurallara uymadığı tespit edilen 2.598 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 74 araç trafikten men edildi.

3.743 sürücüye alkol kontrolü yapıldı. Ayrıca 251 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı, 28 araç ise abartı egzoz nedeniyle denetlendi. Okul servisi kontrollerinde 16 araç kontrol edildi.

Asayiş uygulamalarında ise 36.277 kişi sorgulandı. Bu kontrollerde 87 aranan şahıs yakalanırken, 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uygulamalarda 8 ruhsatsız tabanca, 110 tabanca fişeği, 8 av tüfeği, 7 kesici alet, 4 kurusıkı tabanca ve 65 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Narkotik operasyonlarında 51 olaya müdahale edildi ve 54 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 69,47 gram metamfetamin, 83,08 gram sentetik kannabinoid, 5.785 adet ecstasy/captagon hap, 5,01 gram esrar ve 405 TL para ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince yapılan operasyonlarda 14 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Denetimlerde 32 litre sahte alkol, 14 kaçak telefon ve altın kaplama 2 adet Tevrat ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 1.967 şahıs sorgulandı.

İşlemleri tamamlanan 20 kişi Göç İdaresi Başkanlığı’na teslim edildi. Bu kapsamda 41 araç da denetlendi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla benzer uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.