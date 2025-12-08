Teneffüs sırasında Kahramanmaraş Ortaokulu öğrencilerinin kaynağı belirlenemeyen bir koku hissetmesi üzerine okul hızlıca tahliye edildi ve öğrenciler güvenli alana alındı.

İhbar üzerine UMKE, AFAD, İtfaiye, KASKİ ve emniyet ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak binada gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde halk sağlığını tehdit edici herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Şüpheli kokudan etkilenmiş olabileceği değerlendirilen öğrenciler, UMKE tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Hastanelerde yapılan tetkikler sonucunda ciddi bir sağlık sorunu bulunmadığı; öğrencilerin Sağlık Bakanlığı prosedürleri kapsamında gözlem altında tutulduğu ifade edildi. Öğrenciler, yapılan takiplerin ardından dün saat 18.30 itibarıyla taburcu edildi.

Yetkililer, okulda dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının tamamlandığını, gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve yapılan değerlendirmeler sonucunda eğitim-öğretim faaliyetlerinin 08 Aralık Pazartesi günü normal seyrinde devam edeceğini duyurdu.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, sürece hızlı ve koordineli şekilde müdahale eden tüm kurumlara, öğretmen ve okul yönetimine, sağduyulu davranışlarıyla destek olan velilere ve olayın doğru şekilde aktarılmasını sağlayan basın mensuplarına teşekkür etti.

Okulda eğitim kaldığı yerden devam edecek.