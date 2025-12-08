Ons altın 4.217 dolar seviyesini aşarken, gram altın 5.770 TL’ye kadar yükseldi.

Uzmanlar, gram altında hedefin 5.800 TL olduğuna dikkat çekerken, kritik haftaya işaret ediyor.

Piyasaların rotasını Fed belirleyecek

ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak.

Para piyasalarında 25 baz puanlık indirim beklentisi %87

Powell’ın şahin açıklamalar yapabileceği endişesi sürüyor

Dolar endeksindeki geri çekilme, altına talebi artırmaya devam ediyor.

Güncel altın fiyatları (10.00 itibarıyla)

Ürün Fiyat Gram altın 5.770 TL (+%0,5) Çeyrek altın 9.549 TL Cumhuriyet altını 38.051 TL Ons altın 4.217 dolar

Jeopolitik riskler altını destekliyor

Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel belirsizlikler, güvenli liman olarak altına olan talebi artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna açıklamaları da piyasalarda temkinli duruşu güçlendirdi.

2026 altın tahminleri: 5.000 dolar kapıda!

Uluslararası dev finans kuruluşlarının ons altın için yeni hedefleri şöyle: