Ons altın 4.217 dolar seviyesini aşarken, gram altın 5.770 TL’ye kadar yükseldi.
Uzmanlar, gram altında hedefin 5.800 TL olduğuna dikkat çekerken, kritik haftaya işaret ediyor.
Piyasaların rotasını Fed belirleyecek
ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak.
-
Para piyasalarında 25 baz puanlık indirim beklentisi %87
-
Powell’ın şahin açıklamalar yapabileceği endişesi sürüyor
Dolar endeksindeki geri çekilme, altına talebi artırmaya devam ediyor.
Güncel altın fiyatları (10.00 itibarıyla)
|Ürün
|Fiyat
|Gram altın
|5.770 TL (+%0,5)
|Çeyrek altın
|9.549 TL
|Cumhuriyet altını
|38.051 TL
|Ons altın
|4.217 dolar
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel belirsizlikler, güvenli liman olarak altına olan talebi artırıyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna açıklamaları da piyasalarda temkinli duruşu güçlendirdi.
2026 altın tahminleri: 5.000 dolar kapıda!
Uluslararası dev finans kuruluşlarının ons altın için yeni hedefleri şöyle:
|Kurum
|2026 Tahmini (Ons/Altın)
|Wells Fargo
|4.500 – 4.700 $
|Deutsche Bank
|4.450 $
|Bank of America
|5.000 $
|Goldman Sachs
|4.900 $
|Morgan Stanley
|4.500 $
|UBS
|4.500 $
|JP Morgan
|5.000 $