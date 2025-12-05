Altın Yükselişte: Gram 5.779 TL'ye Çıktı

Küresel piyasalarda artan güvenli liman talebi altın fiyatlarını yukarı taşıdı.
Güncel fiyatlar:

  • Gram altın: 5.779 TL

  • Çeyrek altın: 9.570 TL

  • Cumhuriyet altını: 38.120 TL

  • Ons altın: 4.227 dolar (+%0,4)

ABD Merkez Bankası’nın yılın son toplantısında faiz indirimine gitme ihtimali, altındaki iştahı artırıyor.

Gümüş Rekor Düzeltmesinden Sonra Toparlandı

Gümüş, hareketli seyrine karşın tekrar yükseliş trendine girdi:

  • Ons gümüş: 58,3 dolar (+%2,1)

  • Gram gümüş (spot piyasada): 81–82 TL bandı

Uzmanlara göre gümüş yatırımcısının ilgisi giderek artıyor.
Yıl sonu için 88–90 TL hedefi sıkça dile getiriliyor.