Altın Yükselişte: Gram 5.779 TL'ye Çıktı
Küresel piyasalarda artan güvenli liman talebi altın fiyatlarını yukarı taşıdı.
Güncel fiyatlar:
-
Gram altın: 5.779 TL
-
Çeyrek altın: 9.570 TL
-
Cumhuriyet altını: 38.120 TL
-
Ons altın: 4.227 dolar (+%0,4)
ABD Merkez Bankası’nın yılın son toplantısında faiz indirimine gitme ihtimali, altındaki iştahı artırıyor.
Gümüş Rekor Düzeltmesinden Sonra Toparlandı
Gümüş, hareketli seyrine karşın tekrar yükseliş trendine girdi:
-
Ons gümüş: 58,3 dolar (+%2,1)
-
Gram gümüş (spot piyasada): 81–82 TL bandı
Uzmanlara göre gümüş yatırımcısının ilgisi giderek artıyor.
Yıl sonu için 88–90 TL hedefi sıkça dile getiriliyor.