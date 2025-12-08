Mevsimin ilk karı, hem ilçe halkı hem de çevre illerden gelen doğaseverler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, kısa sürede bölgeyi tamamen beyaza kaplayarak kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Yılın ilk karını fırsat bilen doğa tutkunları, Göksun’un büyüleyici doğasında yürüyüşler yaptı, fotoğraflar çekti ve huzurlu atmosferin tadını doyasıya çıkardı.

Karın gelişini coşkuya dönüştüren doğaseverler, karla kaplı alanda zeybek oynayarak bu özel anı kutladı.

Karın üzerinde ağır adımlarla ilerleyen zeybek figürleri, hem eğlenceli hem de kültürel bir şölen oluşturdu.