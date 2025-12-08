Aynı fakülteden mezun olan ve bölgede zeytinyağı üretimiyle adından söz ettiren işletmeci Mustafa Sayan, öğrencileri kendi tesisinde misafir ederek sektöre dair kapsamlı bilgiler verdi.

Ziyarette öğrenciler, zeytinyağının doğru depolama koşulları, depolama öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken kritik noktalar hakkında birinci ağızdan bilgi alma fırsatı buldu.

Mustafa Sayan, üretim aşamalarından kalite kontrol süreçlerine, hijyen standartlarından raf ömrünü etkileyen faktörlere kadar pek çok konuda tecrübelerini paylaştı.

Eğitim niteliği yüksek bu ziyaret sayesinde öğrenciler, teorik bilgilerini sahadaki uygulamalarla pekiştirme imkânı yakalarken, zeytinyağının topraktan sofraya uzanan yolculuğunu yerinde gözlemledi.

Hem üretim sürecine hem de ürün standardizasyonuna dair edinilen bilgiler, geleceğin tarım profesyonellerine değerli bir deneyim olarak geri döndü.